В Петербурге участник дорожного конфликта напал на инспекторов ГИБДД и скрылся

Подозреваемого разыскивают.

пУголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти было возбуждено после того, как сотрудники ГИБДД предложили петербуржцу проследовать в отдел полиции. До этого в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина крайне негативно отзывался о русских и христианах.

На ролике мужчина остановился на красный сигнал светофора, вышел из салона и подошёл к другому автомобилю. Там он оскорблял автомобилиста и критиковал СВО.

В тот же день инспекторы ДПС нашли автомобиль, на котором передвигался агрессор, и его самого. Его попросили проследовать в отдел полиции, в ответ мужчина применял к инспекторам физическую силу и скрылся. Подозреваемого разыскивают.

Ранее появилось видео ДТП на Звенигородской, в котором Mazda сбила пешехода.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб