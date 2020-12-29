В состав ЧФ вошел четвертый оснащенный "Калибрами" корабль "Буян-М"

"Грайворон" пополнил собой ряды ЧФ.

В состав Черноморского флота России вошел четвертый оснащенный "Калибрами" корабль "Буян-М". Об этом сообщил первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Александр Витко. В Севастополе у Минной стенки состоялась торжественная церемония поднятия флага на новом военном корабле.

Малый ракетный корабль "Грайворон" является девятым кораблём модернизированной серии "Буян-М", а также четвертым по счету из серии на Черноморском флоте. Сейчас на вооружении ЧФ находятся судна проекта 21631 "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия".

Напомним, что проект 21631 имеет увеличенное водоизмещение. Его корабли оборудованы современным высокоточным ракетным оружием большой дальности. "Калибры" необходимы для ликвидации морских и береговых целей. Суда "Буян-М" будут защищать экономическую зону России.

Ракетным кораблям проектов "Буян-М" и "Гепард" увеличат боекомплект "Калибров".

Фото: Piter.tv