Корабль проекта 21631 тестируется в Новороссийске.

Малый ракетный корабль "Грайворон" впервые вышел в море для ходовых испытаний. Об этом сообщили представители пресс-службы ВМФ России. Чиновники отметили, что корабль построен для Черноморского флота на "Зеленодольском заводе им. А.М. Горького" в Татарстане.

Заводские ходовые испытания проводит штатный экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения ЧФ

"Грайворон" - девятый корабль проекта 21631. Он заложен 10 апреля 2015 года. Название придумано в честь города Белгородской области. По внутренним путям 17 августа 2020 года МРК завершил переход в Новороссийск. Там начались государственные испытания. Сейчас разработчики проверяют готовность энергоустановок, рулевой системы, средств связи, навигации и других вспомогательных механизмов.

Ракетным кораблям проектов "Буян-М" и "Гепард" увеличат боекомплект "Калибров".

Фото: Piter.tv