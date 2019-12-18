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В Новороссийск на испытания прибыл МРК "Грайворон" с "Калибрами"

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Корабль проекта "Буян-М" пройдет госиспытания в Новороссийске.

В Новороссийск на испытания прибыл "Грайворон" с "Калибрами". Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы Черноморского флота РФ. Специалисты объяснили, что малый ракетный корабль прибыл в регион ради проведения государственных тестов. 

В настоящее время ведутся монтажные работы для надстройки корпуса судна. После этого команда завода-изготовителя и экипаж МРК приступят в испытаниям. В случае их успешного прохождения корабль примут в состав ЧФ России. Для флота "Грайворон" станет четвертым, на борту которого будет высокоточное оружие в виде "Калибра-НК".

Напомним, что ранее экипаж корабля прошел переподготовку в Петербурге на базе учебного центра Военно-морского флота. Моряки стажировались на предприятиях, где изучили технические средства, а также оборудование и вооружение корабля.

МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу "Иван Папанин".

Видео: Минобороны РФ

Теги: буян-м, грайворон, калибр, новороссийск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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