Посол по особым поручениям МИД РФ рассказал, почему на ледоколе находятся "Калибры".

Российский МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу "Иван Папанин". Об этом в интервью "РИА Новостям" заявил посол по особым поручениям Николай Корчунов. По словам дипломата, данный ледокол не является классическим. Он в большей степени представляет собой военный корабль, поэтому установка не него вооружения не должна вызывать вопросов у зарубежных коллег.

Это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России...Вооружение не противоречит международным договоренностям, участником которых является наша страна Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России

Напомним, что ранее командующий Военно-морскими силами США адмирал Джеймс Фогго выразил беспокойство тем фактом, что Россия поместила на ледокол крылатые ракеты "Калибр". Он напомнил, что данный тип оружия не является оборонительным.

В России напомнили, что "Калибры" и "Ураны" устанавливаются на ледоколы только в особый период. В это время суда могут привлекаться для усиления корабельной группировки Северного флота.

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей.

Видео: Youtube/ Olga Smirnova