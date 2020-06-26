Глава ВМФ США в Европе и Африке недоволен тем, что российский ледокол может нести крылатые ракеты.

В США считают ледокол "Иван Папанин" наступательным вооружением. Об этом рассказал командующий Военно-Морскими силами США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго. Чиновник отметил, что по мнению Вашингтона, установка крылатых ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступающим шагом со стороны РФ.

Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол "Иван Папанин", который может нести "Калибр". Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Джеймс Фогго, американский адмирал

В США добавили, что в Арктике Россия продолжает развертывать свои базы, а также ЗРК С-400. В связи с этим американские военные видят новую сферу конкуренции с Москвой на море. В этом регионе обеим сторонам нужен сильный флот для защиты интересов и обеспечения нормального хода торговых маршрутов.

Ледокол "Арктика" вышел на завершающий этап ходовых испытаний.

Видео: Youtube/ Olga Smirnova