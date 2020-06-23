Ледокол "Арктика" вышел на завершающий этап ходовых испытаний

Корабль отправился в воды Балтики.

В редакцию Piter.tv поступило видео того, как ледокол "Арктика" отошел от стенки Балтийского завода и вышел на завершающий этап ходовых испытаний к острову Гогланд.

За три недели в водах Балтики предстоит проверка работы механизмов и оборудования, тестирование гребной электрической установки и маневренных характеристик судна, спасательных средств и систем, навигационного оборудования.

Ранее мы сообщали о том, что входящее в ГК "Кировский завод" предприятие "Киров-Энергомаш" отгрузило на Балтийский завод турбогенератор для атомного ледокола "Урал" проекта 22220.

Видео: Piter.tv