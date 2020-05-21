Кировский завод отгрузил 245-тонный турбогенератор для ледокола "Урал" на Балтийский завод

Отгрузили изделие в максимально собранном виде для дальнейшей быстрой установки на ледокол.

Входящее в ГК "Кировский завод" предприятие "Киров-Энергомаш" отгрузил на Балтийский завод турбогенератор для атомного ледокола "Урал" проекта 22220. Как сообщили в пресс-службе Кировского завода, изделие весом в 245 тонн отправили партнерам 19 мая.

Мощный агрегат из генератора и двухцилиндровой турбины с паровыми клапанами и площадками обслуживания отгрузили с помощью плавучего крана с причала завода. На Балтийский завод турбогенератор отправили в максимально собранном виде, чтобы впоследствии на ледоколе его было проще и быстрее смонтировать.

Отмечается, что в предыдущие годы завод "Киров-Энергомаш" отгрузил заказчику паротурбинные установки, созданные для атомоходов "Арктика" и "Сибирь", и изготовил агрегаты для противообледенительных устройств еще трех атомоходов. На данный момент на предприятии готовятся к испытаниям упомянутого турбогенератора левого борта "Урала" и изготовление похожих изделий для третьего и четвертого ледоколов проекта 22220.

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Видео: Кировский завод / YouTube