"Адмиралтейские верфи" приглашают на работу 400 рабочих разных специальностей

Предприятию требуются токари, маляры, сборщики корпусов металлических судов и другие.

Завод "Адмиралтейские верфи" в Петербурге объявил о наборе на работу специалистов по основным судостроительным областям. Как отметили в пресс-службе предприятия, на данный момент в "Верфях" открыто 400 вакансий.

Завод гарантирует зарплату до 120 тысяч рублей, полный соцпакет, повышение квалификации и возможность карьерного роста. Предприятию требуются токари, маляры, сборщики корпусов металлических судов, слесари-монтажники, электросварщики, фрезеровщики, трубопроводчики и многие другие. Предприятию нужны новые силы в связи с активным строительством двух серий подводных лодок для ВМФ России, рыболовных траулеров и патрульных кораблей ледового класса.

В "Адмиралтейских верфях" заверили, что сотрудники обеспечиваются средствами защиты и проверяются на коронавирус, а помещения всего завода постоянно дезинфицируются.

Ранее мы писали, что судостроительная корпорация переедет из столицы в Петербург.

Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"