Судостроительная корпорация переедет из столицы в Петербург

Ожидается, что в Северную столицу переедут около 300 работников корпорации.

Основные подразделения Объединенной судостроительной корпорации переедут из Москвы в Петербург на Васильевский остров, сообщил "Коммерсант".

Первый этап переезда должен завершиться в июле. Для офиса корпорация выбрала бизнес-центр на 17-й линии В.О. Там будут работать сотрудники, отвечающие за военное, гражданское судостроение, IT-сферу, техническое развитие, материальное обеспечение, а также часть финансово-экономического и кадрового блока.

Объединенная судостроительная корпорация является крупнейшей судостроительной компанией в России. В Петербурге ей принадлежат АО "Адмиралтейские верфи", АО "Кронштадтский морской завод", ПАО "Пролетарский завод" и другие предприятия. В октябре 2018 года совет директоров судостроительной компании возглавил бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Фото: aoosk.ru