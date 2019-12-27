Следователи проводят проверку после хлопка газа на корабле "Иван Папанин"

Инцидент произошел утром 15-го июня.

Сотрудники следственного отдела Петербурга на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту происшествия на Адмиралтейской верфи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в помещении строящегося корабля произошел хлопок газа. На месте работают следователь, следователь-криминалист СЗ СУТ СК России для установления всех обстоятельств произошедшего.

На данный момент количество пострадавших и степень повреждений выясняются.

Ранее стало известно, что хлопок газа произошел утром 15-го на корабле "Иван Папанин".

Видео: СЗСУ на транспорте СК РФ