Следователи проводят проверку после хлопка газа на корабле "Иван Папанин"

Сотрудники следственного отдела Петербурга на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту происшествия на Адмиралтейской верфи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, в помещении строящегося корабля произошел хлопок газа. На месте работают следователь, следователь-криминалист СЗ СУТ СК России для установления всех обстоятельств произошедшего.
На данный момент количество пострадавших и степень повреждений выясняются.
Ранее стало известно, что хлопок газа произошел утром 15-го на корабле "Иван Папанин".
Видео: СЗСУ на транспорте СК РФ
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