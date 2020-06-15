На строящемся судне "Иван Папанин" в Петербурге взорвался газ

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурному в 10:32.

В понедельник, 15 июня, внутри строящегося на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге судна произошёл взрыв газа. Об этом 78.ru сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурному в 10:32. Сотрудники МЧС установили, что а строящемся корабле "Иван Папанин" произошёл хлопок скопившего газа, без горения. Из-за этого пострадали трое рабочих, погибших нет. Двое были госпитализированы с различными ожогами.

В настоящий момент все детали происшествия выясняются.

"Адмиралтейские верфи" приглашают на работу 400 рабочих разных специальностей.

Фото: Piter.TV