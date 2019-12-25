Минобороны планирует принять корабль "Иван Папанин" в 2023 году

В Минобороны не стали комментировать инцидент на корабле.

Боевой ледокол "Иван Папанин", на котором сегодня произошел хлопок газа, в Минобороны РФ планируют принять в 2023 году, узнал "Петербургский дневник".

Корабль спустили на воду, но оно достраивается. Экипаж должен появиться в 2021-2022 годах.

Напомним, сегодня на строящемся судне произошел хлопок газа. Информация о пострадавших и причинах произошедшего выясняется. Доследственную проверку проводят сотрудники СК на транспорте. В Минобороны ситуацию не комментируют.

Фото: СЗСУ на транспорте СК РФ