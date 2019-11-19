МРК будет передан на службу до конца 2020 года.

Четвертый корабль проекта "Буян-М" поступит на Черноморский флот. Об этом журналистам рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. По данным экспертов. ЧФ России получит новый малый ракетный корабль к концу 2020 года. Боевое судно получило название "Грайворон". На его борту будут размещаться крылатые ракеты "Калибр".

Передать "Грайворон" Черноморскому флоту судостроители планируют до конца 2020 года в соответствии со сроками государственного контракта представитель Минобороны России

В настоящее время ведутся швартовые испытания корабля "Грайворон". Специалисты налаживают пуски и проверяют работу основных систем и главной энергетической установки. После тестов корабль направится на базу в Новороссийск. Там состоятся ходовые и государственные испытания.

Напомним, что на данный момент в составе Черноморского флота России находятся три малых ракетных корабля проекта 21631: "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия".

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Видео: YouTube / Минобороны России