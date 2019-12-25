В мероприятиях задействованы корабли, катера и суда обеспечения.

Почти 40 кораблей Черноморского флота вышли на учения. Об этом журналистам рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ России. По данным экспертов, в мероприятиях принимают участие 37 надводных боевых кораблей, патрульных катеров и судов обеспечения. Испытания предполагают ракетные и артиллерийские стрельбы

Помимо выполнения боевых задач моряки отработают элементы морской подготовки, в том числе совместное плавание и маневрирование Черноморский флот России

На данный момент известно, что черноморские экипажи отработали экстренную подготовку к ведению боя с противником, а также подход к цели. В ближайшее время корабли начнут стрелять по морским, береговым и воздушным объектам.

Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие.