До конца 2020 года СФ получит более 180 единиц оружия и техники.

Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие. Об этом журналистам "Красной звезды" сообщил вице-адмирал Александр Моисеев. Специалист заметил, что новое оружие призвано серьезно увеличить боевую мощь флота.

Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота Александр Моисеев, вице-адмирал Северного флота

Эксперт отметил, что силы сухопутных и береговых войск Северного флота получат более 180 единиц вооружения и боевой техники до конца 2020 года. Все оружие будет адаптировано для экстремальных условий Арктики. Это необходимо для обеспечения безопасности в регионе Северного морского пути. Данный маршрут необходимо защищать, так как он является национальной транспортной коммуникацией РФ.

Александр Моисеев подчеркнул, что на дежурство о Северного флота находятся современные ПВО С-400 "Триумф". Они размещены на территории архипелага Новая Земля.

Крылатые ракеты США научат летать на кукурузе.

Видео: Youtube/ Минобороны России