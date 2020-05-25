Эксперты проанализировали, зачем военные Сибири вооружаются "Кинжалами".

В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщили журналисты из "Военного обозревателя" со ссылкой на китайское издание "Феникс". Авторы публикации заявили, что правительство КНР изучает вопрос, зачем РФ размещает гиперзвуковое оружие "вблизи территории Китая". Ситуацию исследовали местные эксперты Чэн Ханьпин и Юань Чжоу.

Напомним, что российские военные объявили о том, что с 2021 года боевая авиация РФ, дислоцированная в Сибири, получит на вооружение "Кинжалы". Власти Китая считают, что данные ракеты позволят Москве контролировать зону и обеспечивать безопасность Арктики, Средней Азии и Дальнего Востока. России это необходимо из-за того, что американские войска вышли из Афганистана. Изменение обстановки может негативно повлиять на соседние постсоветские республики, расположенные в Средней Азии.

"Кинжалы" необходимы на ДВФО из-за угрозы, которую представляет Япония. Страна претендует на "северные территории", которые находятся в составе РФ с момента завершения Второй мировой войны.

В Арктике, по мнению "Феникса", "Кинжалы" нужны из-за того, что в последнее время на данный регион обращает внимание Запад. Гиперзвуковые ракеты могут защитить интересы РФ на Северном полюсе.

Китайский портал "Феникс" высоко оценил военную реформу в России.

Видео: YouTube / Минобороны России