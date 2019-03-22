Разведка США получила данные о подготовке к испытаниям "Кинжалов"

Эксперты полагают, что Россия направит свои амбиции на разработку гиперзвукового вооружения.

В Вашингтон поступили сведения о подготовке к испытаниям российского гиперзвукового авиационного комплекса. О военных испытаниях сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники из американской разведки.

Из документа следует, что российские военные передислоцировали на полигон 20 гиперзвуковых ракет, относящихся к классу "воздух-земля". Собеседник телеканала отметил, что у России есть амбиции по развитию гиперзвукового вооружения. По данным разведки США, испытания "Кинжалов" проводились уже три раза.

Напомним, что гиперзвуковой комплекс способен поражать не только стационарные объекты, но и авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Эксперты отмечают, что "Кинжал" считается неуязвимым для американских систем ПРО.

Видео: Piter.tv, YouTube