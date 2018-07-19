Минобороны показало испытание "Кинжала"

В сети появилось видео испытаний новейшей ракеты.

Министерство обороны Российской Федерации 19 июля опубликовало видеозапись запуска новой гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Новинка была выпущена с бортов истребителей МиГ-31.

На кадрах виден взлет перехватчика МиГ-31, а на его борту ракета "Кинжал". Спустя время она отрывается от крыла. При презентации новейшей ракеты Владимир Путин рассказал, что ракета может развивать 10 скоростей звука. Кроме того, она становится невидимой для существующbх установок противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее мы сообщали о том, что Путин показал, как российские ракеты наносят удар по американскому штату Флорида.

Видео: YouTube - Минобороны