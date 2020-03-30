Китайский портал "Феникс" высоко оценил военную реформу в России

Иностранцы рассказали о преимуществах РФ перед НАТО.

Китайский интернет-портал "Феникс" высоко оценил военную реформу в России. Эксперты отметили модернизацию армии во время "эпохи Шойгу". По мнению специалистов, сейчас ВС России обладают большими возможностями, чем НАТО. С 2012 года в российской армии заметно улучшилось "качество", количество и оснащение военных.

В Китае напомнили, что выросло число офицеров, включая младший офицерский состав. С 2012 года приостановился процесс замены дивизий на бригады, восстановлены крупные ударные формирования. В частности, в армии снова появились мотострелковые дивизии, танковые войска. В ЗВО за последние 8 лет военные структуры РФ "превосходят сухопутные войска стран Североатлантического альянса и Восточной Европы". На имидж российской армии также повлияли успешные операции на территории Крыма и Сирии.

В Китае заметили, что сейчас армия РФ находится "на передовой современной войны". Военных отличают нетрадиционные боевые действия в условиях "политического хаоса".

Минобороны рассказало о строительстве военных медицинских центров.

Видео: YouTube/Минобороны России