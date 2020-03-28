Минобороны рассказало о строительстве военных медицинских центров

Первый из намеченных 16 центров будет сдан к 20 апреля.

Министерство обороны Росси рассказало о строительстве военных медицинских центров. Как сообщили в ведомстве, их построят с опережением графика.

Первый из намеченных 16 центров — начатый под Нижним Новгородом - будет сдан к 20 апреля. Работы на стройплощадках ведутся в три смены в круглосуточном режиме.

Сейчас на всех объектах залили фундамент, строители переходят к монтажу зданий. На объектах задействовано более 3,5 тысяч специалистов и 800 единиц техники.

Построить центры предлагают до 15 мая. 30 апреля возведут восемь центров - в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске.

Ранее Шойгу рассказал, что Минобороны построит 16 инфекционных центров в мае.