Ракеты успешно поразили цель.

Фрегат "Адмирал Эссен" впервые запустил "Калибры" в Черном море. Корабль ВМФ России провел первую стрельбу крылатыми ракетами. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Одна из ракет поразила цель, расположенную на расстоянии в 250 км от корабля. "Калибр" долетел до точки назначения за 137 секунд. Траектория полета отслеживалась сверхзвуковыми истребителями.

Напомним, что изначально "Калибры" были созданы для атомных подлодок. Однако их мощность позволила вооружать ими и надводные суда. Дальность каждой ракеты составляет около 2,5 километров.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

