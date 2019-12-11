"Ак Барс" предложил Минобороны РФ увеличить число крылатых ракет на малых ракетных кораблях.

Ракетным кораблям проектов "Буян-М" и "Гепард" увеличат боекомплект "Калибров". Об этом на военно-техническом форуме "Армия-2020" журналистам ТАСС рассказал глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. По словам эксперта, Малые ракетные корабли проекта 21631, а также сторожевые суда в рамках программы обновления увеличат свой боекомплект за счет крылатых ракет.

Мы предложили по двум проектам 21631 и 11661 концепт с увеличением водоизмещения Ренат Мистахов, глава судостроительной корпорации "Ак Барс"

Специалист рассказал, что на "Буянах" будет размещено 16 пусковых вместо существующих шести. На "Гепардах" ракетное вооружение будет увеличено до 24 пусковых. Для каждого проекта будет добавлен один стрелковый комплекс с вертикальными шахтами для запуска крылатых ракет.

На 11661 мы предложили два УКСК по восемь ячеек поставить за ходовым мостиком, в середине корпуса судна и еще один УКСК будет стоять в носовой части Ренат Мистахов, глава судостроительной корпорации "Ак Барс"

В Новороссийск на испытания прибыл МРК "Грайворон" с "Калибрами".

Видео: YouTube / alper boler