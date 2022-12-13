Корабли ЧФ с "Калибрами" за время СВО ударили по более чем 180 объектам противника

Военные рассказали о работе в зоне СВО.

Корабли Черноморского флота России, вооруженные отечественными ракетами морского базирования "Калибр", за время проведения специальной военной операции нанесли удары по более чем 180 важным объектам противника. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале рассказали представители пресс-слцжбы Министерства по обороне. Эксперт ведомства уточнил, что ключевыми объектами для ликвидации со стороны противника стали радиолокационные станции систем противовоздушной обороны, пункты временной дислокации подразделений, а также клады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, железнодорожные станции, нефтебазы и авиабазы.

Фрегаты, малые ракетные кoрабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вoоружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по бoлее чем 180 критически важным oбъектам противника. Виктор Соколов в интервью газете "Красная звезда"

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Фото и видео: Минобороны России