РИА Новости: группировка ВС России "Юг" по наводке "Спарты" уничтожила украинскую РЛС

Позиции ВСУ поражены успешно.

Российское подразделение боевой группировки "Юг" по наводке разведчика из батальона "Спарта" уничтожило по Донецкому направлению за последние сутки проведения специальной военной операции радиолокационную систему Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео распространили журналисты "РИА Новости". Специалисты объяснили СМИ, что оператор отечественного беспилотника смог определить месторасположение вражеской РЛС, а затем координаты были передали расчету гаубицы Д-30. ПОсле этого последовал удар осколочно-фугасными снарядами. Огонь корректировался при помощи дрона. По сведениям от военнослужащих, характерное задымление, фиксирующееся на кадрах, говорит о том, что позиции противника ликвидированы успешно.

Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости