Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря

Самолеты сопровождались летчиками на МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне России.

Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе. пресс-служба Минобороны России

Бомбардировщиков сопровождали экипажи истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа. Военнослужащие подчеркнули, что авиация регулярно выполняет полеты на дальние дистанции. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии в нормами международного права использования воздушного пространства.

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Фото и видео: Минобороны России