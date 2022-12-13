Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки проведения специальной военной операции сбили украинский истребитель Су-27 и 25 беспилотников от Воздушных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что военные также смогли перехватить три ракеты противника от реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и "Ураган".

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ПРО также ликвидировали 25 дронов, которые находились над территориями в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Минобороны сообщило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром.

Фото и видео: Минобороны России