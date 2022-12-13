Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО за день.

Российские вооруженные силы отразили все атаки противника на Соледарском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что Вооруженные силы Украины накануне попытались провести 26 атак по всей линии боевого соприкосновения. Речь идет о более чем 95 километрах. В боевой задачи принимали участие свыше тысячи военнослужащих и до 40 танков. В общей сложности киевский режим лишился на территории более 540 человек личного состава, восемь танков и свыше 20 единиц прочей бронированной техники.

Прорывов обороны российских войск не допущено. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны России добавили, что представители ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в городе Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части города.

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России