В снесенном ККИ гараже на улице Фрунзе нашли деньги

Несколько десятков тысяч рублей передали владельцу гаража.

На прошлой неделе сотрудники ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества", подведомственного петербургскому комитету по контролю за имуществом, снесли гаражный бокс на улице Фрунзе. При вскрытии гаража и описи имущества специалисты нашли крупную сумму денег. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ.

Информацию о ценной находке в размере нескольких десятков тысяч рублей передали руководству Центра, деньги передали на ответственное хранение, поскольку в день сноса гаража пользователь не явился на место. Отмечается, что владелец бокса подавал заявление о возврате имущества, среди которого значились и деньги. 25 декабря ценности передали лично в руки пользователю гаража.

В ККИ напомнили, как минувшем октябре при сносе гаража на Наличной улице инженеры нашли куда более крупную находку в долларах. Деньги стали для владельца бокса сюрпризом, поскольку он не знал об их нахождении в своем гараже.

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Фото: Piter.TV; пресс-служба ККИ