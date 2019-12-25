На Наличной снесли гараж и нашли кучу долларов

Гаражом пользовалась петербурженка 1929 года рождения.

В среду, 21 октября, сотрудники комитета по контролю за имуществом обнаружили необычную находку при сносе заброшенного гаража на Наличной улице.

Во время работ был найден сверток, в котором были 6 тысяч долларов и банковская квитанция об обмене валюты за подписью хозяйки гаража. Им пользовалась петербурженка 1929 года рождения. Срок соглашения истёк 10 лет назад. Отмечается что женщина скончалась, поэтому сотрудники ККИ передали деньги сыну хозяйки, который не подозревал о кладе, хранившемся в гараже. По нынешнему курсу это 460 800 рублей.

Ранее мы писали, что ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков.

Фото: пресс-служба ККИ