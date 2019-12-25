ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков

Поправки хотят внести в действующий закон "Об административных правонарушениях".

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили штрафовать за установку нестационарного торгового объекта без соответствующего разрешения. Законопроект одобрили в первом чтении. Заседание в Мариинском дворце прошло сегодня, 7 октября.

Авторы законопроекта Денис Четырбок и Александр Рассудов предлагают штрафовать за установку ларьков без договора с городом. Поправки будут внесены в закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Максимальный штраф может составить от 5 тысяч. до 200 тыс. рублей в зависимости от того, кем является нарушитель – физическим, юридическим или должностным лицом.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом регулярно проводят рейды и освобождают незаконно занятые городские земли и помещения.

Фото: пресс-служба ККИ