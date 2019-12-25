ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили штрафовать за установку нестационарного торгового объекта без соответствующего разрешения. Законопроект одобрили в первом чтении. Заседание в Мариинском дворце прошло сегодня, 7 октября.
Авторы законопроекта Денис Четырбок и Александр Рассудов предлагают штрафовать за установку ларьков без договора с городом. Поправки будут внесены в закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".
Максимальный штраф может составить от 5 тысяч. до 200 тыс. рублей в зависимости от того, кем является нарушитель – физическим, юридическим или должностным лицом.
Сотрудники комитета по контролю за имуществом регулярно проводят рейды и освобождают незаконно занятые городские земли и помещения.
Фото: пресс-служба ККИ
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