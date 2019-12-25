Сотрудники ККИ освободили незаконно занятые здания от магазинов, кафе и автошколы

Ранее предпринимателей предупредили о том, что помещения надо освободить.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили помещения объектов нежилого фонда, которые занимались незаконно. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Так, например, на Загородном проспекте, 28А помещение площадью более 250 кв. метров на цокольном этаже многоквартирного жилого дома использовалось под размещение магазина одежды и офиса. Дом является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее в нем жил и умер композитор Н.А.Римский-Корсаков. В помещении провели переустройство, которое не было согласовано: демонтировали перегородки, оборудовали санузел, заложили проем и так далее. Долг перед городом за неуплату аренды за это помещение составляет около 4 млн рублей.

Также сотрудники ККИ наведались в дом №27, корпус 1, литера А на проспекте Косыгина. Там размещались магазины непродовольственных товаров, ломбард, ателье, мастерские и парикмахерская. Договор аренды помещения был расторгнут ранее, однако помещение продолжали использовать разные индивидуальные предприниматели.

В результате рейда также были освобождены помещения на проспекте Ударников,Загребском бульваре, Обуховской Обороны. В одном из них незаконно находилась автошкола.

Все пользователи помещений ранее были уведомлены о необходимости освободить территорию.

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Фото: пресс-служба ККИ