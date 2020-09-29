В "Теплосети" рассказали о причинах прорыва трубы с горячей водой в Адмиралтейском районе

О пострадавших не сообщается.

Из-за прорыва трубы в Адмиралтейском районе без горячей воды остался один дом. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы "Теплосети Санкт-Петербурга".

Как стало известно, технологическое нарушение по адресу улица Егорова, 23В было обнаружено 29 сентября в 10:30 во время подготовки сетей к отопительному сезону. Сотрудники аварийных бригад оперативно прибыли на место и обеспечили все необходимые меры безопасности, рассказали в пресс-службе. Выход воды на поверхность локализовали и отключили участок трубопровода. Так как на месте коммунальной аварии находится только офис и гаражи, то без горячей воды остался один дом.

Сейчас специалисты ремонтной бригады устраняют дефект.



В "Теплосети" напомнили о том, что если вы стали свидетелем парения или выхода горячей воды на поверхность, нельзя ни в коем случае проехать или пройти к затопленному участку.

Напомним, в горячей воде оказались 15 автомобилей. Была угроза обрушения асфальта, также он начал деформироваться.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK