Во дворе на Измайловском прорвало трубу с горячей водой

Из-за горячей воды асфальт начал деформироваться.

Автомобили оказались в воде после прорыва трубы на Измайловском проспекте у дома №20. Об сообщили очевидцы.

Как узнал Piter.TV от источника, из-за прорыва трубы с горячим водоснабжением, появилась угроза обвала грунта, происходит деформация асфальта. Вода разлилась на площади 400 кв.метров, в ней оказались 15 автомобилей. Людей в авто нет.

На место прибыли сотрудники "Теплосети" и оградили опасный участок. Очаг прорыва находится у дома №18 литера Д.

Напомним, что в подобных случаях подходить к автомобилю нельзя. Ущерб застрахован.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Тамбасова загорелся строящийся жилой комплекс.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK