На улице Тамбасова загорелся строящийся жилой комплекс

Огонь охватил 150 кв. метров.

Утром 29-го сентября на стройке жилого комплекса на улице Тамбасова произошел пожар. За медицинской помощью пока никто не обращался, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в ЖК "Аист" поступило в 09:42. По прибытию спасатели установили, что на кровле второго этажа горит пенопласт, утеплитель и рубероид на площади 150 кв. метров. В 10:15 открытое горение ликвидировали.

На месте находится скорая медицинская помощь, обращений на данный момент не было.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе сгорел Cadillac.

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK