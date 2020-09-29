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На улице Тамбасова загорелся строящийся жилой комплекс

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Огонь охватил 150 кв. метров.

Утром 29-го сентября на стройке жилого комплекса на улице Тамбасова произошел пожар. За медицинской помощью пока никто не обращался, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в ЖК "Аист" поступило в 09:42. По прибытию спасатели установили, что на кровле второго этажа горит пенопласт, утеплитель и рубероид на площади 150 кв. метров. В 10:15 открытое горение ликвидировали.

На месте находится скорая медицинская помощь, обращений на данный момент не было. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе сгорел Cadillac. 

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: жилой комплекс, пожар, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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