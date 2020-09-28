В Приморском районе сгорел Cadillac

Обстоятельства происшествия выясняются.

Днем в понедельник, 28 сентября, на Приморском проспекте у дома №62 сгорела дорогая иномарка. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Пока специалисты занимались тушением возгорания, за небольшое время все легковоспламеняющиеся части "Кадиллака" сгорели. Информации о пострадавших нет. Как произошел пожар, неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что на Малой Балканской столкнулись три иномарки.

Видео: vk.com/spb_today