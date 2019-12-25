В Пушкине полностью отреставрировали дом-памятник на улице Новой

Работы в вековом здании начались в 2014 году.

В Пушкине завершился большой ремонт и реставрация векового здания №28 по улице Новой. Как рассказали в пресс-службе местной администрации, в доме-памятнике целиком обновили фасад, помещения и подвал.

Отмечается, что в здании работает ГБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района", где ежегодно принимают свыше 600 пожилых местных жителей и оказывают 33 тысяч социальных услуг. Также в центре работают 19 кружков и клубов по интересам.

Масштабные работы по реставрации некогда "Начального училища и приюта Общества пособия бедным детям римско-католического прихода" стартовали в 2014 году. С 2017 по 2018 год специалисты разрабатывали проектную документацию, согласно которой дом можно было приспособить для современного использования. Уже в 2020 году рабочие отреставрировали лоджии-веранды, восстановили утерянные фрагменты решеток, сделали входную зону удобной для маломобильных людей и покрасили фасады. На все работы затратили порядка 40 млн рублей из бюджета Петербурга.

Ранее на Чкаловском проспекте отремонтировали жилой 120-летний дом.

Фото: пресс-служба Смольного