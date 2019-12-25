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На Чкаловском проспекте отремонтировали жилой 120-летний дом
Сегодня, 15:27
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IRINA_CHALKINA

На Чкаловском проспекте отремонтировали жилой 120-летний дом

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В этом году по принципу "холодный чердак" отремонтировали 1,3 тысячи домов. 

В городе на неве отремонтировали жилой 120-летний дом на Чкаловском проспекте. Об этом сообщили в жилищном комитете Петербурга.

Благодаря комплексному подходу мы даем новую жизнь домам, значительно улучшаем их общее состояние

Виктор Борщев, председатель жилищного комитета.

Во время проверки комиссия также оценила качество работ дом на улице Весельной, где отремонтировал 45 балконов.

Отмечается, что в 2020 году комитету удалось отремонтировать по принципу "холодный чердак" 1,3 тысячи домов. А за три года соответствующие работы провеил в 5,3 тыс. домах.

Ранее мы сообщали о том, что более 130 тысяч петербургских семей улучшили жилищные условия в прошлом году.

Фото:Piter.TV

Теги: жилищный комитет, холодный чердак, чкаловский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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