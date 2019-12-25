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Более 130 тысяч петербургских семей улучшили жилищные условия в прошлом году
Сегодня, 13:44
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IRINA_CHALKINA

Более 130 тысяч петербургских семей улучшили жилищные условия в прошлом году

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Городские власти на 20 процентов перевыполнили установленный показатель.

В Петербурге более 130 тысяч семей улучшили жилищные условия в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в прошлом году в городе ввели в эксплуатацию 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Отмечается, что власти перевыполнили установленный показатель на 20%. Также успехи достигнуты в вопросе капитального ремонта существующего жилого фонда. 

Кроме того, Смольный поручил профильным комитетам проконтролировать квартирографию в строящихся домах.

Ранее мы сообщали о том, что новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря.

Фото:Piter.TV

Теги: александр беглов, смольный, строительство домов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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