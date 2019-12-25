Более 130 тысяч петербургских семей улучшили жилищные условия в прошлом году

В Петербурге более 130 тысяч семей улучшили жилищные условия в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в прошлом году в городе ввели в эксплуатацию 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Отмечается, что власти перевыполнили установленный показатель на 20%. Также успехи достигнуты в вопросе капитального ремонта существующего жилого фонда.
Кроме того, Смольный поручил профильным комитетам проконтролировать квартирографию в строящихся домах.
Ранее мы сообщали о том, что новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря.
Фото:Piter.TV
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