Более 130 тысяч петербургских семей улучшили жилищные условия в прошлом году

Городские власти на 20 процентов перевыполнили установленный показатель.

В Петербурге более 130 тысяч семей улучшили жилищные условия в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в прошлом году в городе ввели в эксплуатацию 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Отмечается, что власти перевыполнили установленный показатель на 20%. Также успехи достигнуты в вопросе капитального ремонта существующего жилого фонда.

Кроме того, Смольный поручил профильным комитетам проконтролировать квартирографию в строящихся домах.

Ранее мы сообщали о том, что новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря.

Фото:Piter.TV