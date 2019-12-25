Новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря

Сегодня строительная готовность здания — почти 100%.

В Петербурге новый корпус Госпиталя ветеранов войн примет первых пациентов во второй половине декабря. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В первом корпусе находится стационар-трансформер, который после открытия переоборудуют в инфекционную больницу. Там намерены разместить 405 коек. Также в корпусе будет работать хирургическое и неврологическое отделения и лаборатория.

Напомним, что на строительство соответствующего госпиталя выделили 2,8 млрд рублей. Ввод корпуса в эксплуатацию анонсирован через десять дней.

Ранее мы сообщали о том, что на стройке нового стационара в Колпино работают почти 900 человек.

Фото:смольный