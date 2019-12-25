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Новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря
Сегодня, 13:11
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Новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря

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Сегодня строительная готовность здания — почти 100%.

В Петербурге новый корпус Госпиталя ветеранов войн примет первых пациентов во второй половине декабря. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. 

В первом корпусе находится стационар-трансформер, который после открытия переоборудуют в инфекционную больницу. Там намерены разместить 405 коек. Также в корпусе будет работать хирургическое и неврологическое отделения и лаборатория.

Напомним, что на строительство соответствующего госпиталя выделили 2,8 млрд рублей. Ввод корпуса в эксплуатацию анонсирован через десять дней. 

Ранее мы сообщали о том, что на стройке нового стационара в Колпино работают почти 900 человек.

Фото:смольный

Теги: госпиталь ветеранов войн, коронавирус, новый корпус госпиталя для ветеранов войн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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