На стройке нового стационара в Колпино работают почти 900 человек

Стационар планируют открыть в конце декабря 2020.

Лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпино практически готов к сдаче. На данный момент завершаются работы по устройству инженерных сетей, отделке помещений и монтажу оборудования, благоустраивается территория, сообщила пресс-служба губернатора.

По словам Александра Беглова, строители работают каждый день без остановок. На данный момент задействовано около 900 рабочих.

На завершение строительства корпуса из резервного фонда правительства Петербурга выделили 2,7 млрд рублей. На оснащение ― 1,7 млрд рублей. За 7 лет с момента проектирования сменилось несколько подрядчиков.

Здание планируют ввести в эксплуатацию до конца декабря 2020-го года. Стационар-трансформер будет принимать пациентов с коронавирусом. Для них подготовят 420 мест.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число госпитализаций COVID-пациентов в Петербурге за неделю увеличилось на 9,2%.

Фото: Пул78 / Telegram