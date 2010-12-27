Турция обвинила в гибели 12-летней Алисы ее мать

Женщина фигурирует в деле как обвиняемая второй степени.

Мать 12-летней Алисы, которая погибла в Турции в конце августа, обвинили в смерти ребенка. Об этом сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис на своей странице "ВКонтакте".

Отец Алисы рассказал, что его жена фигурирует в деле как обвиняемая второй степени. В качестве аргумента турецкие правоохранители выдвинули заявление, что "надо следить за своим ребенком".

Также, по заявлению Андриса, пропала запись с камеры видеонаблюдения. Видео обрывается в начале третьего. На записи можно увидеть, как Алиса ходит по краю бассейна, а потом "что-то сломалось", и запись прекратилась.

Если вина матери будет доказана в суде, то семья не сможет получить никакие финансовые выплаты в рамках гражданских прав на территории Турции. В смерти девочки также обвиняют руководство отеля.

Что касается российской стороны, то в августе этого года в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, и признали родителей девочки потерпевшими. Однако, по словам Андриса Лейкуциса, после первого допроса прошло больше шести недель, и "полнейшая тишина".

Трагедия произошла 18 августа в турецком отеле Sunhill в Бодруме. Руку 12-летней петербурженки засосало в трубу бассейна. Ребенок не смог самостоятельно выбраться из западни и провел под водой более 10 минут. За это время у Алисы случились четыре остановки сердца. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами. Однако врачи оказались бессильны в этой ситуации, и 28 августа Алиса скончалась. 3 сентября в Петербурге состоялись похороны ребенка.

Фото: ВКонтакте / Андрис Лейкуцис