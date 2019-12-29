В сирийском городе Серакиб прекратились боестолкновения

Огонь ведется по дороге М5.

В сирийском городе Серакиб прекратились боевые столкновения. Сейчас артиллерийский огонь продолжается по трассе М5 и позициям правительственных сил. Ночью в провинции Идлиб прошли ожесточенные бои за территорию. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на военно-полевого источника, который находится на месте событий.

Террористы, понеся потери, отступили, сейчас наблюдается затишье прокомментировал очевидец

Боевики из запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" начали наступление. Армии Асада удалось заставить противника отступить. Им не удалось попасть внутрь города, хотя попытки велись с вечера среды. Сейчас в Серакибе закрепляются дополнительные силы сирийской армии.

Ранее СМИ: в Идлибе сбит турецкий беспилотник.

Видео: YouTube/