СМИ: в Идлибе сбит турецкий беспилотник

В сирийском городе Серакиб на территории Идлиба был сбит турецкий беспилотник. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
Ранее в СМИ писали о том, что ракетой был сбит самолет правительственной армии Сирии. По другим источник под огонь попал самолёт Су-24 российских ВКС.
В Министерстве обороны России эту информацию сразу опровергли.
Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после взаимных обстрелов сил правительства Башара Асада и турецких военных. Турция потеряла более 30 солдат. Затем власти решили начать ответную атаку.
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