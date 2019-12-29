  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: в Идлибе сбит турецкий беспилотник
Сегодня, 14:46
19
Rybka123

СМИ: в Идлибе сбит турецкий беспилотник

0 0

Ролик падения воздушного аппарата был опубликован в сети.

В сирийском городе Серакиб на территории Идлиба был сбит турецкий беспилотник. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Ранее в СМИ писали о том, что ракетой был сбит самолет правительственной армии Сирии. По другим источник под огонь попал самолёт Су-24 российских ВКС.

В Министерстве обороны России эту информацию сразу опровергли

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после взаимных обстрелов сил правительства Башара Асада и турецких военных. Турция потеряла более 30 солдат. Затем власти решили начать ответную атаку.

Теги: идлиб, сирия, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии