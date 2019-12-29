СМИ: в Идлибе сбит турецкий беспилотник

Ролик падения воздушного аппарата был опубликован в сети.

В сирийском городе Серакиб на территории Идлиба был сбит турецкий беспилотник. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Ранее в СМИ писали о том, что ракетой был сбит самолет правительственной армии Сирии. По другим источник под огонь попал самолёт Су-24 российских ВКС.

В Министерстве обороны России эту информацию сразу опровергли.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после взаимных обстрелов сил правительства Башара Асада и турецких военных. Турция потеряла более 30 солдат. Затем власти решили начать ответную атаку.