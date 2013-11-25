В школы, сады и колледжи Петербурга в День знаний пойдут почти миллион детей

Впервые в этом году ребят примут 22 новые школы.

В Петербурге 24 августа проходит традиционное заседание городского педагогического совета. Оно посвящено предстоящему Дню знаний.

На педагогическом совете выступил губернатор Александр Беглов, который сообщил, что 1 сентября в школы, детские сады и колледжи пойдут более миллиона детей.

Впервые в этом году ребят примут 22 новые школы. Также Петербург выделил 7 млрд рублей на обновление школ, то есть на закупку разного оборудования. В том числе, и для предпрофессиональных классов.

На педсовете сегодня также будут обсуждать вопросы образовательной среды, патриотического воспитания, профориентации школьников.

Ранее на Piter.tv: Школа, устремленная в будущее. Школа "Сверхновая" приняла первых учеников в сентябре прошлого года. Авторы проекта постарались воплотить мечту многих родителей и построить не просто образовательное учреждение с классами, лабораториями и мастерскими. Они создали такую среду, в которой максимально провоцируют ребенка думать, принимать решения, нести ответственность за свои поступки.

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