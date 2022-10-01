Ко Дню знаний в Петербурге откроют 22 школы

В первой половине текущего года открылись две школы, еще три планируют ввести в эксплуатацию до декабря.

В Петербурге к 1 сентября откроют свои двери для учеников 22 школы. Об этом рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина сегодня, 22 августа.

В Петербурге – новый рекорд! Впервые 1 сентября детей примут сразу 22 новые школы. Построенных с нуля из них 17. Еще пять прошли капитальный ремонт или реконструкцию. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

По словам чиновника, в первой половине текущего года открылись две школы, еще три планируют ввести в эксплуатацию до декабря. Так, учебные заведения Северной столицы пополнятся более чем на 20 тыс. новых мест.

Ранее мы сообщали о том, что новая школа №564 на Малой Митрофаньевской примет учеников 1 сентября.

Фото: Piter.TV