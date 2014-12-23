Новая школа № 564 на Малой Митрофаньевской примет учеников 1 сентября

Школа № 564 теперь имеет три здания.

Новое здание школы №564 на 825 мест на Малой Митрофаньевской улице примет учеников 1 сентября. Это первая школа на территории жилого квартала "Измайловская перспектива", сообщил портал "Строительный Петербург".

Школу осмотрел Александр Беглов, он подчеркнул, что в этом году в Северной столице вводится в эксплуатацию рекордное количество школ – 24, они примут более чем 20 тысяч учащихся. Также в этом году вводятся в строй 36 детских садов.

В новом здании школы № 564 оборудованы два компьютерных класса, библиотека, четыре лингафонных кабинета. Также тут есть три спортивных зала, актовый зал на 500 человек. На пришкольной территории расположены спортивные площадки и футбольное поле. Столярные и слесарные мастерские, швейный и кулинарный цеха оснащены современным оборудованием.

Школьную столовую могут одновременно посещать 400 детей. Ее дизайн-проект подготовили одиннадцатиклассники под руководством преподавателей СПбГАСУ.

Школа № 564 работает с 1 сентября 1988 года. Она располагается в двух зданиях. В корпусе на набережной Обводного канала учатся 1-5 классы, старшеклассники – в корпусе на улице Егорова. Теперь у школы появилось ещё одно здание на Малой Митрофаньевской улице.

Ранее в Шушарах на улице Окуловская, д.21 к.3, сдали начальную школу с детским садом на 350 мест и школу на 550 мест на Образцовой улице.

Фото: Смольный