Школа, устремленная в будущее

В школе, расположенной на курорте рядом с Санкт-Петербургом, начал работать кампус для проживания учеников.

Школа "Сверхновая" приняла первых учеников в сентябре прошлого года. Авторы проекта постарались воплотить мечту многих родителей и построить не просто образовательное учреждение с классами, лабораториями и мастерскими. Они создали такую среду, в которой максимально провоцируют ребенка думать, принимать решения, нести ответственность за свои поступки.

В архитектурную концепцию "Сверхновой" заложено много универсальных зон.

В типовых зданиях школ значительную площадь занимают коридоры, по которым можно лишь пройтись на переменке. Мы отказались от коридоров и вообще от ненужных пространств. Наша школа построена так, чтобы в любом уголке можно было посидеть, позаниматься, отдохнуть, пообщаться и даже провести урок. Отсутствуют пустые пространства, а все помещения многофункциональные. Мария Глазова, автор архитектурной концепции проекта, дизайнер

В результате получился не просто уникальный архитектурный проект, в котором авторы воплотили самые неожиданные и смелые решения, а настоящая школа будущего. При этом дети идут сюда с удовольствием!

В основе образовательного подхода "Сверхновой" – теория развивающего обучения Эльконина-Давыдова (соответствует всем Федеральным государственным образовательным стандартам). Цель системы – научить детей самостоятельно ставить задачи, определять методы их решения и анализировать результаты. Ученики должны не зубрить правила, а понимать принципы.

По системе Эльконина-Давыдова знания не даются ребенку в готовом виде. Обучение организовано так, чтобы школьники могли самостоятельно ставить перед собой вопросы и искать на них ответы, участвуя в обсуждениях или проводя эксперименты.

Задача учителя – создать благоприятную психологическую обстановку, чтобы дети чувствовали себя спокойно и комфортно. Такая система обучения развивает инициативность, самостоятельность, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, творчески мыслить, находить креативные решения.

В "Сверхновой" применяется "критериальная система оценивания" – это когда оценивание остается, а отметок нет. Для каждого предмета составлен список образовательных результатов, которых должен достичь ребенок. При этом между учителем и учениками складываются партнерские отношения: взрослый и ребенок – равноправные участники учебного процесса.

В школе нет узконаправленной специализации, здесь обучают по универсальному профилю. К примеру, ребенок хочет стать врачом, тогда в его расписании будет больше уроков биологии и химии. Если школьник планирует сдавать экзамены по физике, географии или иностранному языку – больше времени отведут именно этим предметам. Формируется так называемый "индивидуальный маршрут".

Педагогов в "Сверхновую" начали отбирать одновременно с началом строительства – за год до открытия. Важно было, чтобы в коллективе работали единомышленники. В результате многоэтапного отбора из 2716 претендентов на работу пригласили 68 учителей. Конкурс составил 40 человек на место!

На образовательный процесс влияет и расположение школы: ребята могут использовать все возможности одного из самых популярных курортов Ленинградской области "Охта Парка".

В прошлом году в школе обучались 160 детей, в этом порог переступят более 300, а в следующем учебном году классы будут укомплектованы полностью (школа рассчитана на 450 учеников).

Накануне 1-го сентября в "Сверхновой" начал работать кампус, в котором ребята из старших классов могут жить в течение всего учебного года, а на выходные и каникулы уезжать домой.

Считается, что самая крепкая дружба – институтская, а школьная обычно уходит на второй план. Но если взять Пушкина и его товарищей по Царскосельскому лицею, то они вспоминали учебу в лицее как лучшие свои годы: вместе учились, жили, творили... И лицейскую дружбу они пронесли через всю жизнь. Елизавета Глазова, генеральный директор школы "Сверхновая"

Ученики школы, начиная с 7-го класса могут жить в кампусе. Я уверена, что наши ребята не только станут самостоятельными, разносторонними, творческими личностями, но и научатся по-настоящему дружить. "Сверхновая" создана для того, чтобы помочь родителям вырастить ребенка, умеющего ставить цели и доводить дела до конца, который готов к вызовам и не боится экспериментировать. Весь процесс обучения нацелен на то, чтобы выпускник вышел из школы гармонично развитым человеком, готовым к самостоятельной жизни, способным применять полученные знания, навыки не только для собственного благополучия, но и во благо своей страны. Елизавета Глазова, генеральный директор школы "Сверхновая"

Школа "Сверхновая" основана семьей Глазовых (авторов известных образовательных проектов "Пять с плюсом" и "Точка притяжения").

Инвесторами выступили "Охта Парк", инвестиционная компания "ИКС 2" Олега Барабанова и Светлана Кашина (супруга главы "ЭГО-холдинга" Александра Кашина).

Фото: пресс-служба инвестиционной компании "ИКС 2"