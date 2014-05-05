Возбуждено уголовное дело по факту похищения младенца на юге-востоке Москвы

Мужчина напал на мать ребенка, а затем бросил малышку на землю.

Кузьминским межрайонным отделом следственного управления России по Юго-Восточному административному округу в Москве возбуждено уголовное дело за похищение человека (по пунктам "в" и "д" части 2 статьи 126 УК РФ). Специалисты из надзорного ведомства установили, что 24 июня 2024 года злоумышленник, находясь около жилого дома на Ферганском проезде напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка.

Применяя насилие, он выхватил у нее из рук ребенка и попытался скрыться бегством, однако был преследован очевидцем произошедшего. В результате подозреваемый бросил младенца на землю, причинив ей множественные телесные повреждения. СК РФ по региону

Фигурант расследования задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Преступником оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. По информации от Telegram-канала SHOT речь идет о нетрезвом безработном из города Ульяновска. Со ссылкой на очевидцев журналисты отметили, что 27-летний Алексей Кириченко выбросил пятимесячную малышку на землю через несколько метров из-за прохожих, которые побежали за ним.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК