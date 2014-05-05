Липецкий суд признал преступления нацистов геноцидом в годы оккупации

Светлана Петренко рассказала о событиях времен ВОВ.

Липецкий областной суд признал преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей на территории региона в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов СССР. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко. Она пояснила что инстанция руководствовалась статьями 195, 198, 263, 268 ГПК РФ. Известно, что преступление совершалось в отношении свыше трех тысяч мирных граждан. Также местные жители (около тысячи человек) были насильственным методом угнанных на принудительные, каторжные работы в Германию.

Суд решил установить факт, имеющий юридическое значение, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период ВОВ <...> на территории Липецкой области (до 6 января 1954 года - Курской, Орловской, Воронежской областей) нацистскими оккупационными властями и их пособниками.... решение судьи

Напомним, что на четырех судебных заседаниях Липецкий областной суд выслушал свидетелей оккупации, а также экспертов и историков. Дополнительно изучались секретные архивные документы. В исковом заявлении от Генеральном прокуратуры уведомляется, что общая сумма ущерба, причиненного хозяйству и инфраструктуре области, в переводе на современный рублевый курс составляет свыше двух триллионов.

Следователями проводится проверка по факту обнаружения тела 9-летнего ребенка.

Фото и видео: Следственный комитет России